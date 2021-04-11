شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: لا أشعر بالقلق من تراجع مستوى مانى وكلنا نحتاج للراحة بسبب ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه لا يشعر بالقلق تجاه مستوى ساديو مانى، رغم عدم تسجيله الكثير من الأهداف هذا الموسم، ولا يعتقد أن مشكلة المهاجم السنغالى تتعلق بضغط المباريات بالسنوات القليلة الماضية.

كان مانى أحد عناصر ليفربول البارزة الموسم الماضى عندما ساهم في فوز الفريق بلقب البريميرليج، لكنه يعانى لاستعادة هذا الأداء في الموسم الحالى، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 7 أخرى في 39 مباراة بكافة المسابقات. وأضاف كلوب، قى تصريحات صحفية: «كلنا يدرك مدى كفاءة ساديو. إنه لاعب رائع، لكن بالطبع عدد الأهداف التي سجلها ليس جيدًا حتى الآن».

وتابع «إنه يدرك ذلك، لاعب بعقلية ساديو، يريد الأداء بشكل جيد للغاية. هذا هو الموقف الذي يمر به حاليًا وكل مهاجم في العالم يعرف طبيعة هذه المواقف. لست قلقًا لكنى أرى ذلك ونعمل على حل هذا الموقف».

ونوه: «جدول المباريات في آخر 3 أعوام بالنسبة للكثير من لاعبى العالم، صعب للغاية وبالنسبة له كذلك، لكنى لا أعتقد أن هذا هو السبب».

وأضاف كلوب أن مانى لا يعانى من مشاكل تتعلق باللياقة البدنية، وأداء المهاجم البالغ عمره 29 عامًا أمام المرمى، يمكن أن يؤثر على حالته الذهنية.

وأوضح: «كلنا بحاجة للراحة من فترة إلى أخرى لكنها ليست مشكلة عامة، إنها مجرد حالة وموقف. عندما لا تسجل لفترة، يبدأ المهاجمون في التفكير في الموقف بشكل صحيح والعودة من جديد».