شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة القرن فى «الميركاتو» الصيفى بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية عن أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى يراقب عن قرب موقف البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب نادى يوفنتوس الإيطالى والذى تحوم الشكوك حول استمراره بالفريق بنهاية الموسم، حيث يخشى مسؤولو النادى الباريسى فقدان خدمات كليان مبابى الذي يقاتل الملكى من أجل ضمه ويحاول الفرنسيون تجديد عقده الذي ينتهى في صيف عام 2022 لكن لا يوجد جديد حتى الآن.

وبحسب Tutto Sport الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان يراقب رونالدو مما سيفتح الباب أمام احتمالية رحيل ماورو إيكاردى المطلوب في يوفنتوس حيث أشارت إلى أن باريس سان جيرمان يخطط لضم كريستيانو رونالدو من يوفنتوس مقابل التخلى عن ماورو إيكاردى في حالة رحيل كيليان مبابى إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة: «لهذا السبب هناك من يدعى أن باريس سان كان يفكر منذ فترة طويلة في رونالدو بغض النظر عن العمر ولكن يفكر في التأثير الذي لا يقاس والذى سيكون له ملف خاص وعامل يضغط دائمًا على ملاك النادى.

وأكدت أنه في حال رحيل مبابى، يمكن أن يكون رونالدو هو الحل الأمثل من حلول كثيرة أمام النادى الفرنسى حيث يستمر في تسجيل الأهداف وضرب الأرقام القياسية كعادته على الرغم من مروره بموسم مخيب للآمال بسبب مستوى فريقه.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن نادى يوفنتوس يستهدف التعاقد مع الدولى الفرنسى كيليان مبابى، ويخطط لصفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان.

كيليان مبابى ينتهى عقده في يونيو 2022 ولم يتوصل إلى اتفاق لتمديد إقامته في النادى الفرنسى حتى الآن، مع رغبة لريال مدريد في ضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى يوفنتوس يرون أن مبابى عقده سينتهى في صيف 2022، ويريد إقناع باريس سان جيرمان بالتعاقد معه مقابل التخلى عن رونالدو ومقابل مادى بسيط، نظرًا لاقتراب عقده من النهاية.

وتابعت: «يحاول يوفنتوس الاعتماد على صيغة الصفقات التبادلية في الصيف المقبل، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعانى منها النادى الإيطالى».