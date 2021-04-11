شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو يُخصص 300 غرفة فندقية لعلاج الرياضيين حال إصابتهم بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في اليابان تخصيص 300 غرفة فندقية للرياضيين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الدورة المقرر انطلاقها في 23 يوليو المقبل في العاصمة طوكيو، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء إن اللجنة المنظمة تخطط لحجز فندق كامل قريب من قرية الرياضيين الأولمبية وهو ما سيكلفها عدة ملايين من الدولارات، كما سيتم خضوع الرياضيين لعزل صحي لمدة 10 أيام في الفندق وسيتلقون العلاج على مدار الساعة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة تنوي تخصيص 30 حافلة لنقل المصابين بالفيروس إلى الفندق، وسيخضع الرياضيين للكشف عن كورونا كل 4 أيام على أقل تقدير خلال الدورة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 136 ملايين حالة منذ بدء انتشار الجائحة.