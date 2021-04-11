شكرا لقرائتكم خبر عن رغم فوز الأهلي.. الزمالك يتوج ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الشباب بالزمالك مواليد 1999، في التتويج بلقب بطولة دوري الجمهورية، رغم الخسارة من الأهلي بنتيجة 2-1 في ختام المسابقة، التي أقيمت اليوم «الأحد».

وكان الأهلي يحتاج للفوز بفارق 3 أهداف، لكنه حقق الفوز بهدفين لهدف، ليتوج الزمالك باللقب بشكل رسمي، بعد اللقاء الذي جمع الفريقين على ملاعب القلعة الحمراء بمدينة نصر.

وسجل للأهلي مصطفى فوزي وفهد جمعة، بينما سجل هدف الزمالك إمام عاشور لاعب الأبيض الذي يشارك مع فريق الشباب في الوقت الحالي، بقرار من باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول.

وتوج الأبيض باللقب بعد وصوله للنقطة 15 بفارق هدفين عن الأهلي، بقيادة مدربه محمد مصطفى «ممس» ويعاونه أحمد محسن ومحمد مصطفى، وأيمن الطويل مدربا للحراس، واحتفل لاعبو الزمالك عقب اللقاء بالتتويج باللقب، بناء على اللائحة المعلن عنها سلفا بشأن المسابقة.