شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: لاعبو الزمالك قصروا فى حق أنفسهم واتحاد الكرة مصمم على أزمة بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، باللوم الكامل على لاعبي الفريق، في خروج الفريق الأبيض من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته خلف الترجي التونسي ومولودية الجزائر.

وقل جمال حمزة في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": ألوم على لاعبي الزمالك لأنهم قصروا في حق أنفسه، لأنهم لديهم إمكانيات كانت تؤهلهم لأدوار متقدمة، وتغيير الجهاز الفني لم يؤثر بنسبة كبيرة، ولكن اللاعب عندما يشعر بتغيير إداري يتشتت انتباهه بالتأكيد.

وأضاف: التغييرات الفنية أثرت على جيلنا بشكل كبير وكذلك التغييرات الإدارية، لأن كل إدارة أو جهاز تأتي بفكر جديد واحتياجات مختلفة وهذا يؤثر على اللاعبين، ونتمنى أن الفترة المقبلة تشهد نوعاً من الاستقرار بإجراء الانتخابات.

وتابع: الانتخابات هي الحل الوحيد لأنها ستضمن استقرار إداري لمدة 4 سنوات، وهذا ينعكس على الاستقرار الفني ويضع الزمالك في مكان أخر.

استكمل: لن أترشح في الانتخابات المقبلة بالزمالك، والفريق يحتاج لاستمرار فرجاني ساسي، وحرفنة الإدارة في التفاوض هي من ستحسم هذا، وأعتقد أن الفريق بحاجة لضم مهاجم في الصيف، ويجب الاحتفاظ بكارتيرون.

واختتم: لا أعلم لماذا تصر الجبلاية على حكم مصري لمباراة القمة، وهناك إصرار على خلق أزمة، من ساعة ما اتولدنا والمباراة تدار بتحكيم أجنبي، هناك أمر غير مفهوم في هذه الأزمة.

ودع فريق الزمالك دوري أبطال أفريقيا رغم الفوز الكاسح على نظيره تونجيث السنغالى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وسجل أهداف الأبيض محمود الونش "هدفين" ومروان حمدى "هدفين"، بينما سجل لتونجيث بابا عثمان ساكو.

ورغم الفوز ودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، ليحتل الترجى قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.