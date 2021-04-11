شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد المركز الأول وكأس بطولة أفريقيا للكيك بوكسينج في الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصري للكيك بوكسينج المركز الأول وكأس بطولة أفريقيا للكيك بوكسينج التي أقيمت في دولة الكاميرون خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل الجاري.

وفاز فراعنة الكيك بوكسينج بالمركز الأول بعدما حققوا 8 ميداليات متنوعة ، بواقع 6 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية ، ليحققوا لقب كأس البطولة وسط منافسة شرسة مع المنتخب الكاميروني أصحاب الأرض حتى اللحظة الأخيرة الذي احتل المركز الثاني برصيد 5 ميداليات ذهبية.

وخلال المنافسات فاز اللاعب محمود خالد بميداليتين ذهبيتين واللاعب أحمد إسماعيل ميدالية ذهبية، وفاز اللاعب محمد عبد الله بالميدالية الذهبية، كما فاز اللاعب محمد عبد الله بميدالية ذهبية، وفازت أيضا اللاعبة إكرام السيد بالميدالية الذهبية بواقع 6 ميداليات ذهبية فيما فازت بالميدالية الفضية اللاعبة إيمان هاني واللاعبة شهد هيثم بالميدالية الفضية.

وحرص السفير مدحت المليجي، السفير المصري في الكاميرون على حضور كافة مباريات المنتخب الوطني في الكاميرون من أجل تحفيز الفراعنة على حصد المزيد من الميداليات ورفع اسم مصر عاليا بين الدول المشاركة.

وأشاد محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بنجاح لاعبي المنتخب في حصد المركز الأول في البطولة الدولية الأولى التي يشارك فيها الفراعنة على مستوى القارة الإفريقية، متعهدا باستمرار تحقيق المزيد من الانتصارات والمكاسب على مستوى البطولات العربية والقارية والدولية التي يشارك فيها الاتحاد من أجل رفع أسم مصر عاليا بين الدول المنافسة.

وأبدى رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج سعادته بالمركز الأول الذي تحقق على كافة الدول الأفريقية الأمر الذي يعزز من استمرار صدارة الرياضة المصرية في مختلف اللاعبات على مستوى القارة السمراء.

ويضم منتخب الكيك بوكسينج المشاركة في بطولة كأس إفريقيا كل من محمود خالد، محمد عبد الله، أحمد إسماعيل، إيمان هاني، شهد هيثم، إكرام السيد.

ويترأس البعثة محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، محمد الزعيم إداري البعثة، زينب مأمون حكم دولي، نوره أنور حكم دولي، مريم يحي مدربة السيدات، عبد الهادي عبد السلام ومحمد فيكس مدربين منتخب الرجال.