شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن التحكيم المصري في القمة: سنخوض المباراة ونحمل المسئولية للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الدرديري المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض سيخوض لقاء القمة أمام الأهلي المقرر إقامته يوم 18 أبريل الجاري بمسابقة الدوري العام، سواء كان حكم المباراة مصري أو أجنبي، رغم تقدم اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك باحتجاج رسمي للجبلاية على قرار تعيين حكم مصري لإدارة اللقاء.

وقال الدرديري في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": قدمنا اعتراض رسمي لاتحاد الكرة على تعيين حكم مصري لمباراة القمة، وأعتقد أن الأهلي أيضاً قدم اعتراض ولكن اتجاه الاتحاد هو أن يقود اللقاء حكم مصري وهذا لا يمكننا تغييره، وأي مشكلة ستحدث سيدفع ثمنها التحكيم المصري وستكون اللجنة الثلاثية مسئولة عنها.

أضاف: موقفنا كان واضحاً منذ البداية واعترضنا ولكننا في النهاية سنلعب المباراة سواء بحكم مصري أو أجنبي، ولكن نحذر أن هذا ليس في صالح التحكيم المصري.

واختتم: نتائج الزمالك مع الحكام المصريين كانت أفضل بالفعل أمام الأهلي، ولكننا نستهدف الصالح العام، ومصلحة التحكيم المصري في ظل الظروف الحالية وصعوبة المباراة، وكلنا ثقة في التحكيم المصري، ولم نعترض على قيادة التحكيم المصري لمبارياتنا بالدوري.

وودع فريق الزمالك دوري أبطال أفريقيا رغم الفوز الكاسح على نظيره تونجيث السنغالى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وسجل أهداف الأبيض محمود الونش "هدفين" ومروان حمدى "هدفين"، بينما سجل لتونجيث بابا عثمان ساكو.

ورغم الفوز ودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، ليحتل الترجى قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.