شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالدهب: الترجي والمولودية اتفقا على الزمالك.. وأتوقع تأجيل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الترجي التونسي أمام مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، متفق عليها بشكل واضح.

وأضاف أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية: «المباراة كانت أشبه بالتقسيمة، وكان متفق على خروج المباراة بالتعادل، وهي نتيجة مرضية للفريقين وتحقق طموح كل فريق، دون وجود أي خسائر، سواءً إيقافات أو إصابات».

ووأكمل: «لاعبو الزمالك لا يلومون إلا أنفسهم، نظراً لتتراجع النتائج في الجولتين الأولى والثانية أمام مولودية الجزائر وتونجيث، فالأندية الكبرى دائماً مطالبة بتحقيق الانتصارات دون النظر إلى نتائج منافسيها وانتظار الهدايا ولذلك أرفض إلقاء اللوم على لاعبي الترجي والمولودية بشأن خروج الزمالك وتوديعه للبطولة».

كما أشار أبوالدهب إلى أنه غير متفائل تماماً بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع والمقرر إقامتها 18 أبريل الجاري.

وقال: «أتوقع تأجيل المباراة، رغم تأكيد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد على إقامة المباراة في موعدها المحدد، كما أتمنى التزام اللجنة بقرارها بشأن إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصـري حال إقامتها في موعدها، فهناك العديد من الحكام الجيدين في الدوري العام، ولا داعي لاستدعاء طاقم تحكيم أجنبي، خاصةً قي ظل الظروف التي يمر بها الجميع نظراً لجائحة كورونا».