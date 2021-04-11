شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق: ما حدث في مباراة الترجي و المولودية «تمثيلية واضحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى وائل القباني نجم الزمالك السابق غضبه مما حدث خلال مباراة الترجي التونسي أمام مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وهو ما لم يصب في صالح الزمالك.

وأضاف القباني في تصريحات تليفزيونية: «ما حدث خلال المباراة (تمثيلية واضحة ومتفق عليها)، وهو أمر لا يليق باسم نادي الترجي ومكانته في القارة السمراء، فقد أهدر لاعبوه فرص لا تُصدق أمام مرمى المولودية، كما أن خط دفاع الفريق ترك مهاجمي المولودية في منطقة الجزاء ليسجلوا هدف التعادل بكل سهولة».

واختتم القباني: «لن ألقي باللوم على لاعبي الترجي والمولودية، فلاعبي الزمالك أضاعوا فرصة التأهل بأنفسهم، وفرطوا في العديد من النقاط التي كانت في المتناول، مثل مباراة مولودية الجزائر في القاهرة، ومباراة تونجيث في داكار».