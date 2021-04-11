شكرا لقرائتكم خبر عن «العسال» يطالب وزير الرياضة بعقد اجتماع مع مرتضى منصور لإنقاذ الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك بضرورة تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة لإنقاذ نادي الزمالك.

وطالب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ضرورة عقد جلسة بين وزير الرياضة ومجلس مرتضى منصور، باعتباره أخر مجلس منتخب، لإنقاذ النادي بعدما فشلت اللجنة الثلاثية في إدارته.

وقال العسال دمروا الزمالك وتركوا النادى والجماهير يبكون ولا حياة لمن تنادى، مشيرا إلى أنهم حاولوا التذرع بمقولة الحفاظ على الصالح العام.

وأضاف: «كل يوم يتضح عدم صدق المقولة ويذهب معها أحلام ملايين الجماهير الزمالكوية ويتسلل اليأس والإحساس بالظلم».

واختتم: «لا شئ يحسم الأمر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه سوى الجلوس على مائدة الإتفاق بين السيد وزير الرياضة ومجلس مرتضى منصور لفك طلاسم السقوط وكفانا تعنت ضد النادي لأن الزمالك سيظل أولا وأخيرا».