شكرا لقرائتكم خبر عن بالهول يبحث التحديات مع الاتحادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

يعقد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لقاءََ موسعاً مع رؤساء الاتحادات والجمعيات الرياضية بالدولة، سيستهل في العاشرة من صباح الاثنين المقبل عبر منصة «زووم»، لمناقشة سبل تفعيل العمل المشترك بين «الهيئة» والجهات المنضوية تحت مظلتها، بعد الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الرياضي من أجل التصدي لها لتذليل كل العقبات التي تعترض مسيرته.

كما سيتم التباحث حول سبل دفع وتعزيز مسيرة العمل نحو مستقبل أفضل يحقق التطلعات المنشودة في مواصلة النهوض برياضة الإمارات والوصول بها إلى أعلى معدلات التنافسية لتحرز الإنجازات على المستويات الدولية كافة.

ووجهت «الهيئة» الدعوة لرؤساء الجهات الرياضية للحضور.