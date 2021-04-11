قبل أسبوع من مباراة القمة.. أحمد شوبير يعلن إصابة 5 لاعبين في الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث حارس مرمى منتخب مصر السابق والإعلامي أحمد شوبير عن الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، والتي ستحرمه من خدمات العديد من اللاعبين في المباريات المقبلة، وعلى رأسها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت إف إم"، إن الأهلي يعاني من إصابة 5 لاعبين بنفس الإصابة، وهي شد في العضلة الخلفية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أن من يتحدث عن إجهاد اللاعبين بسبب ضغط المباريات، هو أمر غير صحيح، ويمكن الرد عليه.

وأشار الإعلامي إلى أن محمد هاني يعاني من شد عضلي، وسيغيب عن مواجهة النصر في دور الـ32 من كأس مصر.

وأكد أن إصابة محمد هاني، ستحرم الأهلي منه في مباراة القمة ضد الزمالك، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وأعلن شوبير أن المصابين بشد عضلي، هم محمد هاني وجونيور أجايي وياسر إبراهيم والتونسي علي معلول ومحمود وحيد، وغيابهم مستمر.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، محتلاً المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور المجموعات.

وينتظر الأهلي قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في نهاية الشهر الجاري؛ حيث سيواجه واحد من الفرق الثلاثة المتصدرة للمجموعات الأخرى بعيدا عن مجموعته، وهم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي، والترجي التونسي.