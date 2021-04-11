بعد خروج الزمالك.. تعرف على الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وموعد القرعة

الشارقة - اميمة ياسر -

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات للبطولة القارية مساء أمس السبت.

ولم يتأهل الزمالك إلى ربع نهائي البطولة، بالرغم من فوزه على فريق تونجيث السنغالي برباعية مقابل هدف، وذلك بعدما تعادل الترجي التونسي مع مولودية الجزائر بهدف لمثله.

فيما يلي جميع المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني – الأهلي

المجموعة الثانية: ماميلودي صن داونزالجنوب أفريقي – شباب بلوزداد الجزائري

المجموعة الثالثة: الوداد المغربي – كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – مولودية الجزائر

موعد قرعة ربع النهائي

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن إقامة قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الـ 30 من أبريل الجاري، كما ستقام قرعتيّ نصف نهائي ونهائي البطولة، حيث سيتعرف كل فريق من الثمانية على طريقه حتى النهائي.

وتأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 8 فرق، تتمثل في أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، حيث يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريقاً حصل على المركز الثاني.

ولا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.