الزمالك يكشف عن إجراء سيتم اتخاذه بعد مباراة الترجي والمولودية والخروج من دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك عن الإجراء الذي سيتم اتخاذه وذلك بعد تعادل الترجي التونسي ومولودية الجزائر مساء أمس السبت، والذي أدى إلى خروج الأبيض من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسط هجوم جماهيري كبير على أداء الفريق التونسي الذي وصفه بعض مشجعي القلعة البيضاء بـ «التفويت» من أجل إبعاد الفريق من البطولة.

وأكد عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن لقاء الترجي ومولودية الجزائر كان يخلو من مبدأ اللعب النظيف.

وأضاف الدردير، في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "سنتقدم باحتجاج رسمي اليوم الأحد إلى الكاف بشأن ما حدث في مباراة الترجي والمولودية".

وتابع: "كلنا شاهدنا أن المباراة لم تكن على مستوى اللعب النظيف المنتظر، لكن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك سعيدة بأداء اللاعبين المبشر، ويؤكد أن الفريق سوف ينافس بقوة في الدوري وكأس مصر، والجهاز الفني الحالي أعاد الروح الغائبة عن النادي".

وأكمل رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك: "لماذا يتعامل معنا الاتحاد الأفريقي بهذا الشكل، منتخب مصر أعيدت مباراته أمام زيمبابوي بسبب طوبة ولم نتأهل لكأس العالم، سنتقدم باحتجاج رسمي واتصالات على أعلى مستوى مع الاتحاد الأفريقي، ومع المهندس هاني ابوريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا، إدارة النادي غير راضية عما حدث وترى الزمالك الأحق بالتأهل، والفريق ودع البطولة بشكل غير شريف".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد علّق على ما تم تداوله من قبل جماهير الزمالك باتهام الترجي التونسي بـ "تفويت" مباراة المولودية وتعمد التعادل خلال المباراة من أجل تأهل الفريق الجزائري لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا خاصة أن الزمالك كان يحتاج لفوز بطل تونس من أجل التأهل مباشرة إلى الدور المقبل بعد الفوز على تونجيت السنغالي برباعية مقابل هدف وحيد.

وصرح الغاني ثاديوس سوري، نائب رئيس لجنة التظلمات بالكاف، لصحيفة "الوطن"، بأن هذه الأمور "تعتمد على تقرير الحكم والمراقب فقط لا غير"، مشيرأً إلى أنه في حال تحرك الحكم لابد من رفع تقريره لمجلس التأديب بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولو ثبت أي شئ سيتم التحرك مباشرة في هذا الأمر".

وانتهت المباراة التي جمعت بين الترجي التونسي ومولودية الجزائر بهدف لكل فريق، على ملعب رادس في الجولة الختامية من دور المجموعات في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وشنت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على الترجي، متهمة الفريق التونسي بتفويت المباراة، وتعمد خروج اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين من أجل تأهل المولودية للدور المقبل وخروج الزمالك بشكل رسمي من البطولة.