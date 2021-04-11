شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز والرجاء اليوم الأحد 11 / 4 / 2021 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأحد، لمتابعة مواجهة فريق بيراميدز مع نظيره الرجاء المغربى على استاد الدفاع الجوى بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة ستكون صعبة على الفريق السماوى الذى يبحث عن رد الاعتبار بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بطل المغرب في كازابلانكا بهدفين دون رد ، فيما يسعى الرجاء المغربى إلى تعزيز صدارته للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بفارق 3 نقاط عن ممثل الكرة المصرية، ونستعرض أهم المعلومات عن هذه المباراة.

ترتيب مجموعة بيراميدز فى الكونفدرالية

ويتربع الرجاء على قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط.

مشوار بيراميدز فى الكونفدرالية

وحقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، ثم فاز على نامونجو التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه قبل أن يخسر أمام الرجاء المغربى بهدفين دون رد، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

بيراميدز يتسلح بالارقام القياسية أمام الرجاء المغربى

ويتسلح بيراميدز أمام الرجاء بأرقامه القياسية فمنذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الماضية، وخسارته اللقب في المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى، خاض حتى الآن 23 مباراة في البطولة الأفريقية لم يخسر سوى أربع مواجهات فقط، وهو ما يُشير إلى قوة الفريق السماوى.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الرجاء المغربى مكون من: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد سامى - طارق طه - علي جبر - محمد حمدي، خط الوسط: أحمد فتحى - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا – عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوى.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الرجاء المغربى

غياب المدرب والإصابات عقبات الرجاء أمام بيراميدز

وسيواجه الرجاء مضيفه بيراميدز، بدون مدرب بعد إستقالة جمال سلامى من منصبه، وظهر الفريق المغربى الأربعاء الماضى أمام حسنية أغادير بالدوري المغربى، متأثرًا بغياب سلامي، وخسر بهدف دون رد، وقاد الرجاء، المدرب المساعد محمد البكاري، المرشح ليقود أيضًا في مواجهة بيراميدز، علمًا بأن معنويات اللاعبين تأثرت كثيرًا برحيل سلامي.

ويعاني الرجاء البيضاوي، من شبح الإصابات في الفترة الأخيرة، وتأثر مستواه الفني كثيرًا، وسيغيب عن مواجهة بيراميدز، عبد الرحيم شاكير وعمر بوطيب وزكرياء الوردي، وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم عبد الإله الحافيظي، الذي غاب عن عدة مباريات، ونفس الأمر لعبد الإله مذكور.

كما تعرض محسن متولي وسفيان رحيمي، لانتقادات شديدة؛ بسبب تراجع أداء الثنائي في المباريات الأخيرة، وجسدت مباراة حسنية أغادير هذا التراجع، وغابت الفاعلية التهديفية لرحيمي، منذ عودته من المشاركة في كأس أمم أفريقيا للمحليين، كما كانت عودة محسن متولي، غير موفقة من الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.