شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الجوينى يبدأ جلسات العلاج الطبيعي للتعافي من إصابة الكتف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ هيثم الجويني مهاجم المقاولون العرب، جلسات العلاج الطبيعي للتأهيل من إصابته بالكتف بعد خضوعه مؤخراً لعملية جراحية على أثر إصابته، ومن المقرر أن يغيب الجويني لمدة شهرين إضافيين عن المقاولون قبل أن ينتظم في تدريبات الفريق.

ويتابع الجويني جلساته العلاجية مع أخصائي التأهيل بنادي الترجي التونسي، حيث كان مهاجم المقاولون قد عاد إلى تونس بعد إصابته ليخضع لعملية التأهيل مع أخصائي فريقه السابق.



هيثم الجويني (1)



هيثم الجويني (2)

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادى دجلة يوم 22 أبريل، وذلك عقب تعديل موعد المباراة مؤخراً بعدما كان من المقرر إقامتها يوم 2 مايو المقبل.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

وأعلن محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، خطة جديدة لتطوير الفريق الأول بالنادي، من أجل بث روح ودماء جديدة في الفريق وتعويض الأداء الضعيف الذي شهدته الفترة الماضية ومنذ انطلاق مسابقة الدوري العام.