شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لتجهيز محمد هاني لمواجهة الزمالك بقمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول الجهاز الطبي للأهلي، تجهيز محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر للمشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجاري، بعد شكوى اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة تعرض لها قبل مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا الجمعة الماضية، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وغادر محمد هاني معسكر الأهلي ليلة المباراة بعدما فضل الجهاز الفني إراحته وعدم المجازفة به، خشية من تفاقم إصابته وافتقاده لفترة طويلة قبل الإقدام على جدول مزدحم حتى نهاية أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يتأكد الجهاز الطبي بالأهلي على إصابة محمد هاني من خلال الخضوع لفحص طبي، وسيتم وضع برنامج علاجي لللاعب من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجاري على أن يتم إراحته في مباراة النصر بكأس مصر يوم 14 أبريل الجاري.

وشارك أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن بمباراة سيمبا وظهر بمستوى جيد ونال استحسان الجهاز الفني، لاسيما أنه لا يشارك في المباريات خلال الفترة الأخيرة بشكل أساسي.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق بشد في العضلة الضامة، ولن يلحق بمباراة النصر في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأشار مدير الكرة بالأهلي، إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن موعد إعلان جاهزية محمد هاني وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق لم يتحدد بعد، وسيكون وفقا لتحسن حالة اللاعب من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة، بعد الفوز على سيمبا التنزاني أمس بهدف نظيف أحرزه محمد شريف، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.