شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه حرس الحدود فى كأس مصر باستاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إقامة مباراة الزمالك وحرس الحدود فى دور الـ32 بكأس مصر يوم 14 ابريل الجارى على استاد السويس، بينما يلتقى الأهلى مع النصر فى نفس الدور واليوم على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

ويلتقى الأهلى والزمالك فى مباراة قمة الدورى المصرى يوم 18 ابريل الجارى باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بالدورى.

وتقرر بصفة نهائية إقامة مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها 18 إبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، بحكام مصريين، ورفض استقدام حكام أجانب.

وكان هناك محاولات حتى صباح اليوم من أجل استقدام حكام أجانب لقمة الزمالك والأهلي ومخاطبة الاتحادات الأوروبية، ولكن تمسك رئيس اللجنة الثلاثية بقراراه وهو تعيين حكام مصريين.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه كان محاولات من قبل لجنة الحكام باتحاد الكرة بإقناع رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بالعدول عن قراره وتعيين حكام أجانب ، ولكنه تمسك برأيه بإسناد القمة لحكام مصريين.

أكد مصدر باتحاد الكرة أن الحكم الدولي محمود البنا هو الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 18 أبريل الجارى على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

وكشف المصدر أن البنا هو المرشح الأول لإدارة القمة، وينافسه كلاً من جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد عادل ومحمد معروف، وإبراهيم نور الدين، لكن يبقى البنا صاحب الحظوظ الأعلى، خاصة أنه رقم 1 في القائمة الدولية.