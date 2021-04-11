شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. المهدى سليمان عينه على حراسة العرين الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المهدى سليمان حارس مرمى نادى بيراميدز عينه على حراسة العرين الأحمر فى ظل توتر الأو ضاع بينه وبين مسئولو الفريق السماوى خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما كتب عبر حسابه الشخصى على تويتر: "أيام معدودة وسوف اتخذ إجراءات مناسبة بناءً على رؤيتي لحسم توجهاتي المقبلة وسوف أكون ردة الفعل وليس الفعل.. مهلة محارب و سوف نعود أقوى".

واهتمام المهدى سليمان بالرحيل لصفوف النادى الأهلى بدأ منذ الموسم الماضى ، بالرغم من علمه أنه سيكون الحارس الثانىفى ظل وجود محمد الشناوى فى هذا المركز.

وبات المهدي سليمان مرشحا لتدعيم حراسة عرين الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في التعاقد مع حارس مرمى جديد، ومفاتحة بيتسو موسيماني المدير الفني في ضرورة إيجاد بديل قوي لمحمد الشناوي الحارس الأساسي.

ودخل المهدي سليمان دائرة اهتمامات الأهلي ليكون ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم عرينه في الموسم الجديد، إذا ما وافق موسيماني على ضم حارس مرمى جديد، باعتبار أن القرار النهائي لضم حارس مرمى متوقف على قرار المدرب الجنوب إفريقي.

ويستغل وكيل أعمال المهدي سليمان أزمة اللاعب في تسويقه والبحث عن نادي جديد ويحاول جس نبض مسئولي الأهلي بشأن ضم اللاعب، إلا أن فكرة ارتباط الحارس بعقد ممتد مع بيراميدز قد يبعد مسئولي القلعة الحمراء عن التعاقد مع المهدي.

ويعد المهدي سليمان من حراس المرمى المميزين في مصر ولكنه ابتعد عن المشاركة في بيراميدز لصالح شريف إكرامي، حيث أكد في تصريحات تلفزيونية أنه تم عقد صفقة بموجبها يتم إبعاده عن حراسة عرين الفريق السماوي لصالح أشخاص آخرين.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب مهدى سليمان فى الصور التالية :

