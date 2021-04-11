شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري يلتقي الرئيس التونسي قيس سعيد على هامش زيارته لمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، بالرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش زيارة الأخير لمصر، ونشر الجزيري صوراً عبر حساه الشخصي على انستجرام من مقابلته للرئيس التونسي في مقر السفارة التونسية بالقاهرة.

وعلق مهاجم الزمالك على الصور قائلاً: تشرفت بمقابلة رئيس الجمهورية.. أشكر فخامة السفير على الاستضافة.



سيف الجزيري والرئيس التونسي (1)



سيف الجزيري والرئيس التونسي (2)



سيف الجزيري والرئيس التونسي (3)

ويعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المديرالفنى لفريق الزمالك أمال عريضة على اللاعب الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى خلال المسابقات المحلية فى الفترة المقبلة فى ظل تألقه مع منتخب فى التصفيات الأفريقية .

ويعد سيف الدين الجزيرى من أبرز الصفقات التى أشاد بها الجمهور الأبيض مؤخرا خاصة فى ظل تألق اللاعب فى صفوف المقاولون قبل الإنضمام للقلعة البيضاء .

واستقر كارتيرون علي تجهيز التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق لقيادة هجوم الزمالك خلال الفترة المقبلة، وتحديدا في مباريات الدوري وكأس مصر ، نظرا لعدم قدرته علي المشاركة الافريقية هذا الموسم لقيده في قائمة المقاولون العرب ناديه السابق ومشاركته في بطولة الكونفيدرالية الافريقية هذا الموسم.

وجاء التألق الملفت للنظر للمهاجم سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس في مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات أمم افريقيا 2022 ، ليدعم موقف الجزيري في قيادة هجوم الزمالك، خاصة ان كارتيرون غير مقتنع بامكنيات حميد أحداد، لتعويض غياب مصطفي محمد الذي احترف في ينير الماضي في الدوري التركي