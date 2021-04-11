شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يغيب عن الزمالك أمام الحرس بموقعة الكأس وشكوك حول تواجده بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، عن مواجهة حرس الحدود المقبلة، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، في دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر، بعدما تعرض لشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية.

كما أصبح عبد الله جمعة، مهددًا أيضا بالغياب عن الزمالك في لقاء الأهلي بقمة الدوري الممتاز التي ستقام يوم الأحد القادم، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدوري، حيث ابتعد اللاعب عن اللقاء الأخير في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام تونجيت السنغالي للإصابة.

وكشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أنه لن يتم التعجل في عودة عبد الله جمعة، خاصة أن اللاعب تحامل على نفسه في المشاركة مع المنتخب الوطني، وكذلك لقاء المولودية بالجزائر في الجولة الخامسة من منافسات دوري الأبطال، لذا سيخوض برنامجا تأهيليا بشكل كامل قبل عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض في المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق لا يعاني في تلك الجبهة، في ظل جاهزية الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح.