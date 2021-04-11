شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يغيب عن الزمالك أمام الحرس بموقعة الكأس وشكوك حول تواجده بالقمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، عن مواجهة حرس الحدود المقبلة، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، في دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر، بعدما تعرض لشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية.
وكشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أنه لن يتم التعجل في عودة عبد الله جمعة، خاصة أن اللاعب تحامل على نفسه في المشاركة مع المنتخب الوطني، وكذلك لقاء المولودية بالجزائر في الجولة الخامسة من منافسات دوري الأبطال، لذا سيخوض برنامجا تأهيليا بشكل كامل قبل عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض في المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق لا يعاني في تلك الجبهة، في ظل جاهزية الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح.
وشهدت قائمة الزمالك لمباراة تونجيث الأخيرة استبعاد عبد الله جمعة برفقة كل من محمد عواد، وأحمد عيد، ومحمد أشرف روقا، وإمام عاشور، وحسام أشرف، حيث ضمن كلا من:-
حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل.
خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي.