الزمالك: قررنا تقديم احتجاجا للكاف ضد ما حدث في لقاء الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إن اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، قررت التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن ما حدث في مباراة الترجي ومولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا.

وعلى الرغم من فوز الزمالك برباعية مقابل هدف على توينجيت السنغالي، إلا أنه فشل في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعدما تعادل الترجي والمولودية بهدف لكل منهما في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" المذاع عبر محطة "9090"، قال الدردير: "رأت اللجنة أن لاعبيها لم يقصروا في المباراة، الجميع أدى ما عليه".

وأضاف: "قررنا التقدم باحتجاج رسمي للكاف ضد ما حدث في مباراة الترجي والمولودية خصوصا في الشوط الثاني، نحن بصدد تجهيز الخطاب وإرساله لاتحاد الكرة المصري ليقدمه بدوره إلى كاف".

وتابع: "ماحدث كان مهزلة بكل المقاييس، ما شاهدهناه لا يمت للعب النظيف بصلة، كان هناك اتفاق على النتيجة وخروج الزمالك، خرجنا بفعل فاعل".

وواصل: "الزمالك أحق بالصعود والتأهل لدور الثمانية، كل من شاهد المباراة تأكد أنه كان هناك هدفا بإحراج الزمالك وإخراجه من البطولة".

وأكمل: "هناك شركة عرضت علينا احصاءات مباراة الترجي والمولودية سنستعين بها لدعم شكوانا للكاف".

وأتم: "سنجري اتصالات بهاني أبوريدة ليكون له دور في مساندة الزمالك، هذا حق النادي ولن نتهاون".