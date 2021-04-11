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"لا أعرف كيف سننهي الموسم".. زيدان يشكو من الإجهاد البدني للاعبي ريال مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن فريقه بحاجة للوقت من أجل التعافي بعد خوض مباراتين قويتين خلال فترة قصيرة.

وخاض مباراة هامة الاسبوع الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا أمام وحقق الفوز بنتيجة 3-1، ثم خاض أخرى أمام ضمن منافسات الجولة الـ30 من وانتصر بنتيجة 2-1.

وعقب المباراة، علق زيدان قائلا: "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعهن علينا أن نرتاح بعد اليوم، لقد خضنا مباراتان مرهقتان.. الآن علينا أن نرتاح".

وأضاف: "لا أعرف كيف سننهي الموسم، بدنيا نحن على حافة الهاوية، نعاني من الإجهاد، علينا أن نستريح الآن وبعدها سنستعد لمباراة الأربعاء".

جدير بالذكر أن ريال مدريد تربع على قمة جدول الدوري الإسباني بشكل مؤقت برصيد 66 نقطة متساويا مع أتلتيكو مدريد، بينما حل برشلونة ثالثا بفارق نقطة واحدة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

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