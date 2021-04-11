مواعيد مباريات الأحد.. بيراميدز في الكونفدرالية.. ومواجهتان بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات في الدوري المصري والدوريات الأوروبية بجانب الكونفدرالية التي يشارك فيها بيراميدز كممثل لمصر في البطولة الإفريقية.

الخليج 365 يستعرض في السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد:

الدوري المصري:

17:00.. سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي.

19:00.. المصري والجونة.

الكونفدرالية:

15:00.. القطن الكاميروني ونابسا ستارز الزامبي.

15:00.. نكانا الزامبي ونامونجو التنزاني.

18:00.. أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي والأهلي بنغازي الليبي.

18:00.. الصفاقسي التونسي والنجم الساحلي التونسي.

21:00.. وفاق سطيف الجزائري وإنييمبا النيجيري.

21:00.. شبيبة القبائل الجزائري ونهضة بركان المغربي.

21:00.. بيراميدز والرجاء المغربي.

13:00.. بيرنلي ونيوكاسل.

15:05.. وست هام يونايتد وليستر سيتي.

17:00.. توتنهام ومانشستر يونايتد.

20:00.. شيفيلد وآرسنال.

14:00.. فياريال وأوساسونا.

16:15.. فالنسيا وريال سوسييداد.

18:30.. بلد الوليد وغرناطة.

21:00.. ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.

12:30.. إنتر ميلان وكالياري.

15:00.. يوفنتوس وجنوى.

18:00.. روما وبولونيا.