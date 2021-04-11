مصدر بالأهلي لمصراوي: صعوبة لحاق هاني وأجايي بلقاء القمة.. وموقف ياسر معلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي، موقف ثلاثي الفريق محمد هاني، جونيور أجايي وياسر إبراهيم من مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب كلا من ياسر إبراهيم ومحمد هاني عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام سيمبا التنزاني للإصابة، بينما خرج أجايي من المباراة بسبب الإصابة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ياسر إبراهيم خضع لفحص طبي أثبت معاناته من إجهاد في العضلة الضامة يصل لبداية شد في في العضلة ذاتها ونسب لحاقة بمواجهة الزمالك تصل إلي 60%.

وأشار المصدر إلى أن حالة ياسر إبراهيم قد تتحسن في ضوء ااجتهاد اللاعب ذاته والذي يرغب فعليا في خوض المباراة.

وأضاف أن موقف ياسر إبراهيم سيتضح بشكل كامل عقب مباراة النصر المقرر لها الأربعاء المقبل في دور الــ32 لمسابقة كأس مصر، خاصة أن هناك اتجاه لعدم المجازفة بأي لاعب إلا وإذا كان سليم تماماً.

كما أكد المصدر أن محمد هاني خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة القمة بشكل كبير بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة تعرض له في المران الأخير قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

وشدد على أن نسب لحاق هاني بمواجهة الزمالك لا تتخطي 10%، فهو يحتاج على الأقل لأسبوعين لتجهيزه للفترة المقبلة وسوف يبدأ من الاثنين برنامج تأهيلي مكثف لتنفيذه داخل الأهلي.

وتابع المصدر أن فرص لحاق جونيور أجايي بمواجهة القمة ضعيفة للغاية، حيث أثبتت أشعة الرنين التي خضع لها وجود إصابة في العضلة الخلفية ولم يتم حسمها لذا سيخضع لأشعة سونار لتحديد حجم الإصابة وفترة غيابة عن الملاعب.

ويفقد الأهلي في الأساس خلال مباراة الزمالك كل من علي معلول وحمدي فتحي ومحمود وحيد للإصابة وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بعد غيابهم لفترة طويلة عن الملاعب بداعي الإصابة، بجانب غموض موقف محمود كهربا من المشاركة لأسباب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.

ومنح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاحمر لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين، في ظل ضغط المباريات، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة النصر المقبلة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة سيمبا التنزاني بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى.

ويستعد الأهلي لخوض عدة مواجهات مهمة؛ في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.