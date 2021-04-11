مصدر بالأهلي لمصراوي: صعوبة لحاق هاني وأجايي بلقاء القمة.. وموقف ياسر معلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
كشف مصدر بالأهلي، موقف ثلاثي الفريق محمد هاني، جونيور أجايي وياسر إبراهيم من مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وغاب كلا من ياسر إبراهيم ومحمد هاني عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام سيمبا التنزاني للإصابة، بينما خرج أجايي من المباراة بسبب الإصابة.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ياسر إبراهيم خضع لفحص طبي أثبت معاناته من إجهاد في العضلة الضامة يصل لبداية شد في في العضلة ذاتها ونسب لحاقة بمواجهة الزمالك تصل إلي 60%.
وأشار المصدر إلى أن حالة ياسر إبراهيم قد تتحسن في ضوء ااجتهاد اللاعب ذاته والذي يرغب فعليا في خوض المباراة.
وأضاف أن موقف ياسر إبراهيم سيتضح بشكل كامل عقب مباراة النصر المقرر لها الأربعاء المقبل في دور الــ32 لمسابقة كأس مصر، خاصة أن هناك اتجاه لعدم المجازفة بأي لاعب إلا وإذا كان سليم تماماً.
كما أكد المصدر أن محمد هاني خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة القمة بشكل كبير بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة تعرض له في المران الأخير قبل مواجهة سيمبا التنزاني.
وشدد على أن نسب لحاق هاني بمواجهة الزمالك لا تتخطي 10%، فهو يحتاج على الأقل لأسبوعين لتجهيزه للفترة المقبلة وسوف يبدأ من الاثنين برنامج تأهيلي مكثف لتنفيذه داخل الأهلي.
وتابع المصدر أن فرص لحاق جونيور أجايي بمواجهة القمة ضعيفة للغاية، حيث أثبتت أشعة الرنين التي خضع لها وجود إصابة في العضلة الخلفية ولم يتم حسمها لذا سيخضع لأشعة سونار لتحديد حجم الإصابة وفترة غيابة عن الملاعب.
ويفقد الأهلي في الأساس خلال مباراة الزمالك كل من علي معلول وحمدي فتحي ومحمود وحيد للإصابة وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بعد غيابهم لفترة طويلة عن الملاعب بداعي الإصابة، بجانب غموض موقف محمود كهربا من المشاركة لأسباب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.
ومنح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاحمر لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين، في ظل ضغط المباريات، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة النصر المقبلة.
وحسم الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة سيمبا التنزاني بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى.
ويستعد الأهلي لخوض عدة مواجهات مهمة؛ في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.