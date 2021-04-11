شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سبورتنج اليوم فى ختام الدورة المجمعة الأولى بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأحد، مواجهتان قويتان فى إطار ثالث أيام الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دورى سيدات اليد للموسم المحلى 2021/2020، بين كلا من الزمالك مع الشمس وسبورتنج مع الأهلى.

وشهدت الجولة الثانية التى أقيمت أمس السبت فوزكلا من، سبورتنج على الزمالك 31 / 24و الأهلى على الشمس 30 / 27.