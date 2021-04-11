شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سبورتنج اليوم فى ختام الدورة المجمعة الأولى بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأحد، مواجهتان قويتان فى إطار ثالث أيام الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دورى سيدات اليد للموسم المحلى 2021/2020، بين كلا من الزمالك مع الشمس وسبورتنج مع الأهلى.
وشهدت الجولة الثانية التى أقيمت أمس السبت فوزكلا من، سبورتنج على الزمالك 31 / 24و الأهلى على الشمس 30 / 27.
فيما شهد أول أيام الدورة المجمعة الأولى التى تستضيفها صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر فوز الأهلى على الزمالك الجمعة بنتيجة 33/24.
بينما ستقام الجولة الثالثة عشرة بدورى المحترفين للرجال يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأولمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك والزهور مع الطيران وهليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأوليمبى.
كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و 24 إبريل الجارى.
ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.