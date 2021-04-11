شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. بيراميدز يسعى لرد الاعتبار أمام الرجاء المغربى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الأحد نظيره الرجاء المغربى على استاد الدفاع الجوى بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة ستكون صعبة على الفريق السماوى الذى يبحث عن رد الاعتبار، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بطل المغرب في كازابلانكا بهدفين دون رد.

فيما يسعى الرجاء المغربى إلى تعزيز صدارته للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بفارق 3 نقاط عن ممثل الكرة المصرية.

الرجاء يتربع على قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط.

وحقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، ثم فاز على نامونجو التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه قبل أن يخسر أمام الرجاء المغربى بهدفين دون رد، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

ويتسلح بيراميدز أمام الرجاء بأرقامه القياسية فمنذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الماضية، وخسارته اللقب في المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى، خاض حتى الآن 23 مباراة في البطولة الأفريقية لم يخسر سوى أربعة مواجهات فقط، وهو ما يُشير إلى قوة الفريق السماوى.

وطالب الأرجنتينى رودولفو أرباراينا، المدير الفني لبيراميدز، لاعبيه بالعودة للانتصارات الأفريقية، لتعزيز فرصهم في التأهل للدور التالى بالكونفدرالية، مشددا على ضرورة تلافى الأخطاء الساذجة التي تسببت في خسارة المباراة الأخيرة، واستغلال أنصاف الفرص لهز شباك بطل المغرب.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الرجاء المغربى مكون من: "شريف إكرامي، خط الدفاع: عمر جابر - طارق طه - علي جبر - محمد حمدي، خط الوسط: أحمد فتحى - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد، خط الهجوم: جون أنطوى".

وسيواجه الرجاء مضيفه بيراميدز بدون مدرب، بعد استقالة جمال سلامى من منصبه، وظهر الفريق المغربى الأربعاء الماضى أمام حسنية أغادير بالدوري المغربى متأثرًا بغياب سلامي، وخسر بهدف دون رد، وقاد الرجاء المدرب المساعد محمد البكاري، المرشح ليقود أيضًا في مواجهة بيراميدز، علمًا بأن معنويات اللاعبين تأثرت كثيرًا برحيل سلامي.

ويعاني الرجاء البيضاوي، من شبح الإصابات في الفترة الأخيرة، وتأثر مستواه الفني كثيرًا ، وسيغيب عن مواجهة بيراميدز، عبد الرحيم شاكير وعمر بوطيب وزكرياء الوردي، وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم عبد الإله الحافيظي، الذي غاب عن عدة مباريات، ونفس الأمر لعبد الإله مذكور.

كما تعرض محسن متولي وسفيان رحيمي، لانتقادات شديدة؛ بسبب تراجع أداء الثنائي في المباريات الأخيرة، وجسدت مباراة حسنية أغادير هذا التراجع، وغابت الفاعلية التهديفية لرحيمي، منذ عودته من المشاركة في كأس أمم أفريقيا للمحليين، كما كانت عودة محسن متولي، غير موفقة من الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.