شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. جدو "البديل الذهبى" يمنح المنتخب اللقب السابع على حساب غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، وهو ما ينطبق على هدف محمد ناجى جدو مع المنتخب في شباك منتخب غانا في نهائي بطولة أفريقيا.

وقاد محمد ناجى جدو "البديل الذهبى" لكتيبة حسن شحاتة المنتخب الوطنى لتحقيق إنجاز تاريخى سطرته مصر فى أنجولا "2010" في الدقيقة 85، ليحقق اللقب الثالث على التوالى من بطولة الأمم الأفريقية، ليصبح أول منتخب يحقق ثلاثة ألقاب متتالية، محطما رقمه السابق بتحقيق اللقب مرتين متتاليتين بالتساوى مع منتخبى غانا والكاميرون.

وقدم الفراعنة أداء مميزا خلال مشوار دور المجموعات فى أمم أفريقيا 2010، ونجحوا فى تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن الوصيف نيجيريا صاحب الـ6 نقاط.

واصطدم مصر بمنتخب الكاميرون فى مباراة قوية بدور الـ8، واستطاع لاعبو المنتخب الوطنى قهر الأسود بنتيجة 3-1، وأحرز الأهداف كل من: أحمد حسن (هدفين) ومحمد ناجى جدو.

بعد ذلك واجه المنتخب الوطنى نظيره الجزائرى فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2010، ولقّن محاربو الصحراء درسا قاسيا بالفوز 4-0 والتأهل إلى المباراة النهائية.

وفى مباراة اللقب الثالث على التوالى، وقع منتخب مصر وجها لوجه أمام غانا فى المباراة النهائية، وظلت المباراة متكافئة بين الفريقين إلى أن أطلق محمد ناجى جدو البديل السوبر رصاصة الرحمة، وأحرز هدف الفوز القاتل بالدقيقة 85 وأهدى البطولة للفراعنة.