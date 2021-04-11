قصة هدف.. زكريا ناصف يقود الأهلي للفوز على الزمالك في قمة 83

وأدار اللقاء تحكيميا الإيطالى بيترو ديليا، وكان هدف زكريا ناصف القاتل بمثابة الشرارة التى أشعلت المدرجات الأهلاوية وخرجت عناوين الصحف حينها باسم ناصف، وكان أشهرها "زكريا ناصف قال للمأمور عينك ما تشوف إلا النور".

ففى تلك المباراة تغلب فريق الأهلي على غريمه الزمالك بهدف وحيد فى الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى موسم 82-83، سجله زكريا ناصف نجم الأهلى من تسديدة بيمناه سكنت المقص الأيمن لمرمى عادل المأمور حارس مرمى الزمالك حينها.

زكريا ناصف أحد ألمع اللاعبين فى أواخر السبعينيات والثمانينيات، لعب للأهلى فى العديد البطولات وتوجه معه بأغلب الألقاب، وشارك مع منتخب مصر وتألق وترك بصمته الخاصة، كان يتمتع بطريقة لعب عالية المستوى وله من اللمحات الفنية والمهارية الكثير، ولعب لنادى الزمالك أيضًا، وكان له دور مؤثر مع النادى والمنتخب.

ويعد زكريا ناصف من أبرز المهاجمين فى تاريخ النادى الأهلى ومنتخب مصر، وساهم فى تحقيق العديد من البطولات مع فريقه محليا وأفريقيا.

ولعب للأهلى فى الفترة من "1980-1981" وحتى انتقاله للزمالك موسم "1987-1988"، لعب خلالها ما يقارب "122" مباراة، وسجل خلالها "28" هدفا، وساهم فى تتويج الأهلى بـ"14" لقبا بواقع "5" دورى عام، و"4" كأس مصر، و"6" ألقاب قارية.