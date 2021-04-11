شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المصري يواجه الجونة فى "لقاء الجريحين" على استاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره الجونة في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاح الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر الجونة من الطلائع بأربعة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفا، وتلقت شباكه 13 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر، بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 20 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

وطالب على ماهر، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، لاعبيه بغلق صفحة الهزيمة من الاسماعيلى والتركيز على مواجهة الجونة لحصد نقاط المباراة للحفاظ على موقعهم في المربع الذهبى للمسابقة، مشددا على ضرورة إنهاء الهجمات بصورة صحيحة، ويستعيد المصرى جهود لاعبه النيجيري أوستن أموتو، بعد غيابه عن مواجهة الإسماعيلي للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فيما يغيب فريد شوقى عن المباراة بسبب الإيقاف أيضا.

في المقابل يغيب رضا شحاته، المدير الفني للجونة، عن مباراة الليلة، بسبب إصابته بفيروس كورونا ويتولى الجهاز المعاون له إدارة مباراة المصرى البورسعيدى التي يطمح خلالها لاستعادة ذاكرة الانتصارات، بعد رباعية الطلائع في محاولة للتقدم في سباق مراكز المسابقة، بعد لعب اللقاءات المؤجلة.