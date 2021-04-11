شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سيراميكا "المنتشى" يستدرج الإنتاج الحربي على استاد السويس بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا نظيره الإنتاج الحربي، في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، يدخل سيراميكا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الإنتاج الحربي سلبيا مع وادى دجلة في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة، فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 11 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وتلقت شباكه 29 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

ومن جانبه طالب هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا، لاعبيه بخوض مباراة اليوم بأعصاب هادئة دون ضغوط، لتحقيق الفوز الثانى على التوالي، واستغلال تراجع المنافس بصورة كبيرة هذا الموسم.

في المقابل طالب أحمد كشرى، المدير الفني للإنتاج الحربى، لاعبيه باستعادة التوازن الدفاعى، واستغلال أنصاف الفرص لتحقيق نتيجة إيجايبة تساهم في انتشال الفريق من عثراته.