شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس فوز الزمالك على تونجيث السنغالى برباعية وتوديع دوري الأبطال .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فوزًا كبيرًا على نظيره تونجيث السنغالى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما مساء آمس السبت على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ورغم الفوز ودع الزمالك بطولة دورى أبطال افريقيا بعد تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، ليحتل الترجى قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.

ويرصد ”الخليج 365”، فى الفيديوهات التالية كواليس مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالى .

أبو جبل على دكة الزمالك خلال مواجهة تونجيث السنغالى بعد عقد قرانه بـ 48 ساعة

السؤال عن نتيجة الترجى والمولودية أول ما فعله شيكابالا لحظة دخولة على دكة الزمالك

أسامة نبيه يطالب مروان حمدى بالرد على تحية جماهير الزمالك لحظة خروجه

أبو جبل يتابع لقاء الترجى والمولودية على هاتفه أثناء لقاء بطل السنغال

احتفال خاص بين الونش وكارتيرون عقب تقدم الزمالك على بطل السنغال

شاهد رد فعل حازم إمام عقب انتهاء لقاء المولودية والترجى بالتعادل

شاهد ما فعله جمهور الزمالك لحظة تقدم الترجى على المولودية