هاني حتحوت: مسرحية الترجي والمولودية «متوقعة»..والزمالك لا يلوم إلا نفسه

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي هاني حتحوت، إن تعادل الترجي التونسي مع مولودية الجزائر، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء السبت فى الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دورى أبطال أفريقيا كان متوقعًا.

وأضاف "حتحوت" خلال تقديم برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن مسرحية الترجي التونسي ومولودية الجزائر كانت متوقعة، وتعادل الفريق الجزائري تأخر بسبب رعونة لاعبيه وليس لصلابة مدافعي أبناء باب سويقة.

ووجه "حتحوت" اللوم للاعبي الزمالك، خاصة وأن الفريق الأبيض كان يستطيع تحقيق نتائج أفضل في مجموعته، مشددا إن خروج الزمالك من دور ثمن النهائي للبطولة يعد مفاجئا ولايليق باسم القلعة البيضاء.

وناشد حتحوت، لاعبي الزمالك، بغلق صفحة الترجي التونسي، والإستعداد الجيد للمنافسات المقبلة، حتى لايتكرر مثل هذا السيناريو مستقبلًا.