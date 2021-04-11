شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس تصعيد يوسف أسامة نبيه للفريق الأول بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، تصعيد يوسف أسامة نبيه، مهاجم فريق الشباب بالنادي، بعد تألقه خلال الفترة الماضية، خاصة أن اللاعب خرج من قبل على سبيل الإعارة إلى أسوان، ثم عاد إلى الزمالك ليقدم مستوى مميزًا مع فريق الشباب، وهو ما جعله أحد العناصر المطروحة بقوة للتصعيد خلال الفترة الجارية لدعم خط هجوم الفريق الأول.

وتألق يوسف أسامة نبيه بشكل لافت للنظر فى مباراة شباب الزمالك والإسماعيلى مواليد 1999، التى أقيمت الخميس الماضي بمقر القلعة البيضاء، ضمن الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأحرز يوسف الهدف الأول لفريقه ليعدل النتيجة فى بداية الشوط الثاني، ثم أحرز الزمالك الهدف الثاني ليفوز بالثلاث نقاط ويقترب من حسم البطولة بشكل رسمي، حيث يجب خسارته أمام الأهلي فى الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل بثلاثية نظيفة ليخسر اللقب.

كما يدرس المدرب الفرنسي موقف الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد، لاعبي الفريق، وإمكانية رفع العقوبة عنهما من عدمه، وفقا للالتزام بالتدريب مع فريق الشباب من عدمه، بعدما تمت معاقبتهما بالإيقاف عن التدريب مع الفريق الأول لأسباب انضباطية، وحال التزام الثنائي سيتم رفع العقوبة الفنية عنهما والاكتفاء بالغرامة المالية التي تم توقيعها على الثنائي.

وأكد الإعلامي خالد الغندور فى وقت سابق، أن باتريس كارتيرون، اتخذ قرارًا بعودة الناشئين الذين تم تصعيدهم، للمشاركة مع فريقهم خلال المرحلة المقبلة، مع خوض التدريبات فقط مع الفريق الأول.

وأضاف الغندور، خلال تقديم برنامجه "زملكاوى" عبر شاشة الزمالك، أن كارتيرون عندما عاد لتولى المهمة خلفًا لباتشيكو وجد عددا من اللاعبين الناشئين بعيدين عن مستواهم، الأمر الذى دفع الخواجة الفرنسي لإبلاغ أسامة فيصل بخوض تدريباته مع الفريق الأول مع المشاركة في مباريات فريق الناشئين حتى يكتسب المزيد من الخبرة ويستعيد مستواه.

وتابع الغندور: "كارتيرون أبلغ القرار لأحمد عيد هو الآخر، إلا أن اللاعب أبدى استياءه، وبعد إحدى المباريات قام عيد بركل صندوق المياه وشاهد الموقف أسامة نبيه، ليبلغ كارتيرون الذى قرر معاقبة اللاعب واستبعاده من التدريب مع الفريق الأول والمشاركة أيضًا".

وأردف خالد الغندور أن الجهاز الفني للزمالك استبعد أحمد عيد من حساباته، وسيكون الاعتماد على حازم إمام في المباراة المقبلة أمام تونجيث السنغالى، على أن يتواجد التونسى حمزة المثلوثى على مقاعد البدلاء.