شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز يكشف حقيقة انتقال شالوليلي وسيرينو للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إنه سعيد بتأهل فريقه للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف موكوينا، في تصريحات تلفزيونية، أن فريقه كان يهدف للتأهل وتصدر مجموعته حتى تصبح مهمته أسهل في ربع نهائي دوري الأبطال.

وتابع: «كرة القدم دائما بها أشياء غريبة وأخرى أكثر غرابة، وهذا تفسير للخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري، وأنا أبارك لهم على تأهلهم، فهم يستحقون ذلك».

وأكمل: «لايمكنني اختيار فريق معين لمواجهته في ربع النهائي، حظوظ الجميع متساوية والأهلي فريق كبير، ويمتلك مدربا مميزا».

وواصل: «موسيماني مدرب عملاق، وعملت معه فترة كبيرة، وإذا التقى صن داونز مع الأهلي، سيدرس الفريقان بعضهما جيدا، وأتمنى تحقيق نصف ما حققه موسيماني مع صن داونز من إنجازات».

وأضاف: «ما يُقال عن رحيل شالوليلي للأهلي، هو مجرد هراء كبير، اللاعب ليس للبيع، ولا نفكر في التفريط فيه، ونفس الحال ينطبق على اللاعب سيرينو».