شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني: دخلت في نوبة ضحك عقب هدف تعادل المولودية مع الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وائل القباني لاعب الزمالك السابق، إن رحيل جايمي باتشيكو كان سببا رئيسيا في خروج الفريق الأبيض من بطولة دوري الأبطال.

وأضاف القباني، في تصريحات تلفزيونية، أن مباراتي الزمالك مع المولودية والترجي في القاهرة هما السبب في خروج الفريق من البطولة، لافتا إلى أن الزمالك عاد متأخرا بالبطولة ومصيره لم يكن بيده.

وأردف: «الزمالك مطالب بالفوز على الأهلي، وحصد الدوري لتعويض الإخفاق في دوري الأبطال، وللأسف أصبحت ثقافة بعض جماهير الزمالك هي الاكتفاء بلعب مباراة جميلة وغض النظر عن نتائج الفريق».

وأكمل: «وقوع الزمالك في نفس الأخطاء كل مرة، معناه أن الفريق ليس لديه قدرة على التعلم، ويجب على الزمالك أن لا يدخل في فرحة هيستيرية عند الفوز في أي لقاء لأن الهدف الرئيسي هو حصد الألقاب».

وقال: «أشعر بالحزن عندما يقدم الزمالك، مستويات سيئة 4 مباريات ثم يقدم مباراة جيدة، نحن لا نلعب على منتصف الجدول أو الوصيف، الزمالك يلعب على كل البطولات لذلك يجب أن نلعب 7-8 مباريات جيدة ومباراة لأ، وعندما أكون غير موفق أحاول الفوز بأي طريقة».

وتابع: «رغم تقدم الترجي في مباراة المولودية لكني كنت أثق من تعادل المولودية، ودخلت في نوبة ضحك بعد تسجيل هدف التعادل، والبداية لفريق الزمالك يجب أن تكون من مباراة القمة وأن يفوز الزمالك ثم يتوج بالدوري، وإذا لم يحدث ذلك فإن الفريق لم يقدم شيئا هذا الموسم، والدوري حاليا أفضل من دوري الأبطال».

وأتم: «لا أتوقع أن يصل الزمالك إلى أي شيء إذا قدم احتجاجا على مباراة الترجي والمولودية».