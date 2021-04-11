شكرا لقرائتكم خبر عن وضع برنامج تأهيل لـ ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للتعافي من إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبي بالأهلي وضع برنامج تأهيل لياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، بعد شكوى اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة قبل مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، الجمعة، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

ومن المنتظر أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات القادمة، سواء في مباراة النصر بدور الـ32 للكأس أو مباراة القمة ضد الزمالك على أقصى تقدير.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ياسر إبراهيم، لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من مران الفريق الأخير على ملعب التتش، قبل مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أبو عبلة أن حالة ياسر إبراهيم مطمئنة إلى حد كبير، وأنه فضل منحه راحة من المران الأخير، على أن يتم تقييم حالته عقب مباراة سيمبا.

وواصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله محمد شريف.