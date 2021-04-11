شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجهز ناصر ماهر للمشاركة في مباراة النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تجهيز ناصر ماهر، لاعب الفريق الأحمر، للدفع به في مباراة النصر يوم الأربعاء المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، خاصة بعد غياب طويل عن المشاركة في المباريات رفقة الأهلي، منذ الإصابة بخلع في الكتف في مباراة المقاصة بافتتاح الدوري.

ورغم تعافي ناصر ماهر وجاهزيته التامة للمشاركة في المباريات، إلا أن اللاعب خرج من الحسابات الفنية لفريقه في المباريات الماضية، سواء مباراة فيتا كلوب أو الإسماعيلي أو المريخ وأخيرا سيمبا إلى استبعده من قائمة المباراة.

ومن المتوقع أن يشارك ناصر ماهر بشكل أساسي أو يتواجد على مقاعد البدلاء، ويتم الدفع به في الشوط الثاني من عمر المباراة وفقا لرؤية موسيماني، على أن يستفيد من المباراة في أن يدفع به لتجهيزه للمرحلة القادمة.