شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفاندوفسكى»: أتوقع صدارة «هالاند» قائمة أفضل مهاجمى العالم فى المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد روبرت ليفاندوفسكى، هداف فريق بايرن ميونخ الألمانى، أن النرويجى الواعد إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، يمكن أن يصبح أفضل مهاجم فى العالم إذا رحل عن صفوف بوروسيا دورتموند. وسجل «هالاند» 34 هدفًا فى 37 مباراة فى الدورى الألمانى منذ انضمامه إلى دورتموند فى 2020، ويقارنه البعض بـ«ليفاندوفسكى».

وقال «ليفاندوفسكى» عن «هالاند»، لشبكة «سى بى إس سبورتس»: «إنه لاعب رائع، ويتمتع بإمكانات هائلة، ولا يزال صغيرًا جدًا. إذا رأيتَ وجهه ومدى جوعه لتسجيل الأهداف فى المستقبل، فستتأكد أن لديه فرصة ليكون أفضل مهاجم فى العالم».

وأضاف مهاجم البايرن: «لكن فى بعض الأحيان عندما يكون كل شىء على ما يرام، فالأمر ليس بالأمر السهل، ولكن إذا رأيته، فقد سجل العديد من الأهداف وهو صغير جدًا، من الرائع اللعب فى الدورى الألمانى ومن الرائع رؤية لاعب شاب فى هذا الدورى».

وعلى الرغم من اللعب فى ألمانيا لمدة تزيد قليلًا على 12 شهرًا، فإن النرويجى قد ينتقل مرة أخرى، حيث يبحث مينو رايولا، وكيل اللاعب، عن ناديه القادم، والتقى بالفعل والد اللاعب مع برشلونة وريال مدريد، قبل السفر إلى إنجلترا.

ومن الدورى الإنجليزى الممتاز تم ربط مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد وتشيلسى باللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، والذى قد يكلف فريقه الجديد ما يصل إلى 150 مليون جنيه إسترلينى.

وواصل: «إنه اللاعب الذى يمكن أن يكون الأفضل، لكنى أريد أن ألعب على أعلى مستوى لسنوات عديدة أخرى، لذلك أنا سعيد لوجودى هناك».