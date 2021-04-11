شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد برنامج تأهيل بدني لـ كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي تحديد برنامج تأهيل بدني لمحمود كهربا، لاعب الفريق الأحمر، من أجل رفع لياقته البدنية، بعدما ابتعد فترة طويلة عن المشاركة مع الأهلي في المباريات قرابة 40 يوما وفقا للعقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني.

ورغم العفو عن كهربا وانتظامه في التدريبات الجماعية إلا أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني قبل مباراة سيمبا التنزاني؛ بسبب عدم جاهزيته البدنية وحاجته لأداء برنامج تأهيل بدني، ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويخضع كهربا لبرنامج بدني مكثف تحت قيادة كابيلو مخطط الأحمال بالفريق الأحمر، من أجل رفع كفاته البدنية وتجهيزه، ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات القادمة.