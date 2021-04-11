شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز: انضمام شالولايل للأهلي كذبة أبريل وسيرينو أفضل من مبابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز، عن التقارير التي تحدثت عن انتقال مهاجم فريقه بيتر شالولايل إلى النادي الأهلي، في الموسم القادم، قائلا: "أعتقد أن هذا الخبر تم إذاعته في برنامج كوميدي أو صحيفة صفراء، هو واحد من أهم لاعبي الفريق".

وأضاف المدير الفني لصن داونز، في تصريحات تليفزيونية: "بيتر مثل سيرينو، يحصل على راتب عال جدا وليس من السهل أن يتعاقد ناد مع لاعب يملك عقدا مع صن داونز، وهذا خبر كوميدي، لو تم نشر هذا الخبر في الأول من شهر فبراير سأقول بالتأكيد أنها كذبة أبريل، بيتر ليس للبيع".

وكشف موكوينا موقفه من سيرينو قائلا: "من حق أي شخص أن يطمح بالتعاقد مع أي لاعب، ومبابي قدم مباراة مميزة أمام بايرن ميونيخ، قد أخرج بتصريحات وأقول إنني أرغب في ضم مبابي لصفوف صن داونز وفي رأيي سيرينو أفضل من مبابي، من حق أي شخص أن يقول ما يريد، ليس من السهل أن يتعاقد ناد مع لاعب من فريق صن داونز".

وأكد رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي، أنه في حالة وقوع فريقه أمام الأهلى في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، فلن تكون المواجهة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.

وقال موكوينا، في تصريحات تليفزيونية: "لن ألعب ضد موسيماني، ولو القرعة أوقعت الأهلي فى مواجهة صن داونز فستكون المباراة بين 11 لاعبا ضد 11 لاعبا آخر، وليست بين 2 مدربين، وموسيماني عملاق وعملت معه، ونعلم بعضنا البعض جيدًا، الأهلي يعلم صن داونز والعكس صحيح".

وأضاف: "لا يمكنني أن أمنح موسيماني أي نصيحة بشأن التقارير التي ربطت اسمه لتدريب منتخب جنوب أفريقيا، وهو مدرب لديه خبرات كثيرة ويعرف خطواته وقراراته جيدًا، الجميع في جنوب أفريقيا فخور بما قدمه موسيماني ونتمنى تحقيق نصف إنجازاته".