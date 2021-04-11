شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربى اليوم الأحد 11 / 4 / 2021 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق بيراميدز اختبارا صعبا، حيث سيواجه الرجاء المغربى على استاد الدفاع الجوى بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة ستكون صعبة على الفريق السماوى، الذى يبحث عن رد الاعتبار بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بطل المغرب في كازابلانكا بهدفين دون رد.
موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربى
ترتيب مجموعة بيراميدز فى الكونفدرالية
رودولفو يطالب باستعادة ذاكرة الانتصارات الأفريقية
وطالب الأرجنتينى رودولفو أرباراينا، المدير الفني لبيراميدز، لاعبيه بالعودة للانتصارات الأفريقية لتعزيز فرصهم في التأهل للدور التالى بالكونفدرالية، مشددا على ضرورة تلافى الأخطاء الساذجة التي تسببت في خسارة المباراة الأخيرة واستغلال أنصاف الفرص لهز شباك بطل المغرب.
الإصابات تضرب الرجاء المغربى
كما تعرض محسن متولي وسفيان رحيمي، لانتقادات شديدة؛ بسبب تراجع أداء الثنائي في المباريات الأخيرة، وجسدت مباراة حسنية أغادير، هذا التراجع، وغابت الفاعلية التهديفية لرحيمي، منذ عودته من المشاركة في كأس أمم أفريقيا للمحليين، كما كانت عودة محسن متولي، غير موفقة من الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.