شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربى اليوم الأحد 11 / 4 / 2021 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق بيراميدز اختبارا صعبا، حيث سيواجه الرجاء المغربى على استاد الدفاع الجوى بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة ستكون صعبة على الفريق السماوى، الذى يبحث عن رد الاعتبار بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بطل المغرب في كازابلانكا بهدفين دون رد.

تقام مباراة بيراميدز والرجاء المغربى فى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، حيث يسعى بطل المغرب لتعزيز صدارته للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بفارق 3 نقاط عن ممثل الكرة المصرية.

موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربى

الرجاء يتربع على قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط.

ترتيب مجموعة بيراميدز فى الكونفدرالية

رودولفو يطالب باستعادة ذاكرة الانتصارات الأفريقية

وطالب الأرجنتينى رودولفو أرباراينا، المدير الفني لبيراميدز، لاعبيه بالعودة للانتصارات الأفريقية لتعزيز فرصهم في التأهل للدور التالى بالكونفدرالية، مشددا على ضرورة تلافى الأخطاء الساذجة التي تسببت في خسارة المباراة الأخيرة واستغلال أنصاف الفرص لهز شباك بطل المغرب.

يعاني الرجاء البيضاوي، من شبح الإصابات في الفترة الأخيرة، وتأثر مستواه الفني كثيرًا، وسيغيب عن مواجهة بيراميدز، عبد الرحيم شاكير وعمر بوطيب وزكرياء الوردي، وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم عبد الإله الحافيظي، الذي غاب عن عدة مباريات، ونفس الأمر لعبد الإله مذكور.

الإصابات تضرب الرجاء المغربى

كما تعرض محسن متولي وسفيان رحيمي، لانتقادات شديدة؛ بسبب تراجع أداء الثنائي في المباريات الأخيرة، وجسدت مباراة حسنية أغادير، هذا التراجع، وغابت الفاعلية التهديفية لرحيمي، منذ عودته من المشاركة في كأس أمم أفريقيا للمحليين، كما كانت عودة محسن متولي، غير موفقة من الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.