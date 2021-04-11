شكرا لقرائتكم خبر عن عمر يوسف لاعب أسوان يخضع لجراحة الفتاق ويغيب عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع عمر يوسف، لاعب الوسط المدافع لفريق أسوان، لجراحة الفتاق، ليتقرر غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة، حتى يتعافى من الجراحة بشكل تام، ويجتمع علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان، مع الجهاز الفني للفريق، من أجل وضع البرنامج التدريبي الخاص بأبناء الجنوب خلال فترة الصيام بشهر رمضان المبارك، وذلك قبل بدء الاستعدادات لمباراة أسوان المرتقبة مع الجونة، المقرر إقامتها يوم 23 أبريل الجاري في دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وكان لاعبو أسوان قد حصلوا على راحة سلبية، بعد الفوز على إنبي في الدوري بهدف نظيف، قبل استئناف التدريبات، استعدادا لمباراة الكأس.

ويحتل أسوان المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة، حيث فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في مثلهم وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفا، واستقبلت شباكهم 21 هدفا آخر.

من جانبه، أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، جاهزية استاد أسوان لاستضافة المباريات فى الدورى العام بنسبة مائة فى المائة، وقال أمين، الملعب جاهز بنسبة مائة فى المائة وشركة استادات طورته كثيرا، وهذا أمر يجب أن نشكرهم عليه، وبالتنسيق مع اتحاد الكرة عربة الفار ستتحرك اليوم من القاهرة لتصل إلينا قبل مباراة إنبي".

وأضاف عضو مجلس أسوان، فترة التوقف كانت مفيدة جدا لنا، ونتمنى أن نحقق نفس النتائج الإيجابية في الدور الثاني، وعودتنا لأسوان ستشكل نقطة حاسمة فى بقائنا بالدوري.