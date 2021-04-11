شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وتونجيث في ليلة وداع دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع فريق الزمالك دوري أبطال أفريقيا رغم الفوز الكاسح على نظيره تونجيث السنغالى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وسجل أهداف الأبيض محمود الونش "هدفين" ومروان حمدى "هدفين"، بينما سجل لتونجيث بابا عثمان ساكو.

ورغم الفوز ودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، ليحتل الترجى قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى: محمود جنش، وخط الدفاع: حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح، وخط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي، وخط الهجوم: مروان حمدى.