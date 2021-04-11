شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يحذر «الشناوى» من الاعتراض على الحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأحمر، من الانفعال والاعتراض على قرارات الحكام خلال المباريات المقبلة.

وجاءت تحذيرات عبدالحفيظ، لقائد الأهلى، بعد انفعاله على الجزائرى مصطفى غربال، حكم مباراة سيمبا التنزانى، التى أقيمت أمس الأول الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، وكان الشناوى انفعل على حكم المباراة، بسبب عدم احتساب خطأ لصالحه فى كرة مشتركة مع مهاجم سيمبا.

وتحدث سيد عبدالحفيظ مع محمد الشناوى، وحذره من الانفعال والاعتراض على قرارات الحكام، الأمر الذى قد يتسبب فى غيابه عن مباراة الأهلى المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات هامة قوية فى بطولتى الدورى ودورى أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلى إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، ويحتل سيمبا التنزانى المركز الأول برصيد 13 نقطة، ويأتى فيتا كلوب الكونغولى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط والمريخ السودانى فى المركز الأخير برصيد نقطتين.

وفى سياق آخر اشتكى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء من ضغط المباريات فى الفترة المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث قال: «سنلعب أمام النصر يوم 14 إبريل الجارى، ثم 18 مع الزملك وبعده 21 أمام سموحة ثم 27 أمام المصرى البورسعيدى، والجونة يوم 30 ثم مباراة يوم 3 مايو وأخرى يوم 6 مايو وهو أمر غير ممكن».

وأضاف: «مهما كانت المؤجلات لم أشاهد فى حياتى ذلك فهناك فرق شاسع بين الدورى والبطولات المجمعة ففى البطولات المجمعة قد تخوض مباراتين خلال 72 ساعة».

ومن جانبه وضع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسميانى برنامجا خاصا لمحمود عبدالمنعم كهربا، لتجهيزه للمباراة المقبلة، وذلك بعد انتهاء إيقاف اللاعب وعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وتحفظ موسميانى على المستوى البدنى والفنى لكهربا، الأمر الذى جعله يستبعده من مواجهة سيمبا التنزانى الأخيرة، ويقرر وضع برنامج خاص للاعب لتجهيزه للمباريات المقبلة.

كما ينوى المدير الفنى للأهلى منح الفرص لبعض اللاعبين البدلاء على رأسهم الحارس على لطفى وصانع الألعاب ناصر ماهر، للظهور فى مباراة النصر القاهرى المقبلة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وجاء قرار موسيمانى من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين، حتى لا يتعرضوا للإرهاق فى ظل ضغط المباريات، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر لها 18 إبريل الجارى، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز.

يُذكر أن الأهلى يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات ولم يتعرض للهزيمة، أحرز لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه 5 غيرها، ولديه 7 مباريات مؤجلة.