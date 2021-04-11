شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتحدى الإنتاج الحربى.. والمصرى يواجه الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا فريق الإنتاج الحربى، فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدورى الممتاز. ويدخل سيراميكا، تحت قيادة هيثم شعبان، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز فى الجولة الماضية أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ويطمح سيراميكا فى مواصلة الانتصارات لكى يتواجد فى مراكز المقدمة بجدول الدورى، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

فى حين يخوض الإنتاج الحربى، بقيادة أحمد كشرى، المباراة، ولا بديل أمامه سوى الفوز لكى يبتعد عن المراكز المهددة بالهبوط إلى دورى الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 11 نقطة. وتنطلق مباريات الأسبوع التاسع عشر، اليوم، بإقامة مباراة واحدة، حيث سيلتقى فريق المصرى البورسعيدى مع الجونة، فى السابعة مساء، على استاد الجيش ببرج العرب. ويدخل المصرى المباراة فى المركز الرابع برصيد 26 نقطة، فى حين يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة.