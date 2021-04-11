شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لرد الاعتبار أمام الرجاء المغربى فى «الكونفيدرالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مع الرجاء المغربى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم، باحثًا عن تحقيق الفوز لتعويض الهزيمة التى منى بها فى الجولة الماضية أمام الفريق المغربى بهدفين نظيفين، ولكى يقترب من التأهل إلى دور الثمانية للبطولة الإفريقية.

ويغيب عن بيراميدز فى المباراة كل من المدافع أسامة جلال، بعد إجرائه جراحة «الفتاق» سيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة شهرين، بالإضافة إلى المهاجم الفلسطينى محمود وادى، الذى يعانى من الإصابة بكسر فى أحد الضلوع وشرخ فى ضلع آخر.

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لبيراميدز، مباراة اليوم بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى: شريف إكرامى، خط الدفاع: محمد حمدى، على جبر، أحمد أيمن منصور، أحمد فتحى، خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمود حمادة، وأمامهما الثلاثى: رمضان صبحى، عبدالله السعيد، إسلام عيسى، خط الهجوم: جون أنطوى.

فى حين يسعى فريق الرجاء لتحقيق الفوز باللقاء، لكى يحسم تأهله إلى دورى الثمانية للبطولة، ويفتقد الفريق المغربى فى مباراة اليوم، لخدمات كل من عبدالرحيم شاكير بسبب تعرضه لكسر فى عموده الفقرى، فضلًا عن غياب زكرياء الوردى للإصابة، بالإضافة إلى الثنائى على بدر بولهرود وسومايلا واتارا، كما سيعود للفريق المدافع الليبى سند الورفلى بعد غيابه عن مباراة الذهاب بداعى الإيقاف. ويحتل الرجاء المغربى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا ريد ديفلز الزامبى فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ونامونجو التنزانى فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.