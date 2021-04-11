شكرا لقرائتكم خبر عن «توماس توخيل» يشيد بشخصية «ماونت» المتألق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد توماس توخيل، المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، بأداء لاعب الوسط، ميسون ماونت، ولمسته التهديفية، قائلًا إن لاعب منتخب إنجلترا يقدم أداء متميزًا، ويحسن التركيز تمامًا على مهمته.

وأحرز «ماونت» هدفه الأول فى دورى أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضى فى فوز فريقه 2- صفر على بورتو البرتغالى، فى ذهاب دور الثمانية، ليصبح أصغر لاعب سنًا فى تشيلسى يهز الشباك فى أدوار خروج المغلوب بالبطولة، وعمره 22 عامًا و87 يومًا.

ومنذ أن تولى «توخيل» تدريب تشيلسى، خلفًا لفرانك لامبارد، فى يناير الماضى، أحرز «ماونت» خمسة أهداف فى جميع المنافسات أكثر من أى لاعب آخر فى الفريق.

وعن إمكانية تأثير الإشادة بسلوك وأداء اللاعب، قال «توخيل»: «أعتقد أنه يتحلى بواقعية كبيرة، ويمكنه التعاطى مع ذلك».

وأضاف المدرب الألمانى: «الإشادة لن تغيره مطلقًا».