شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يمنح «أجويرو» حرية الانتقال لأى منافس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى، إنه يتمنى التوفيق للهداف التاريخى للنادى سيرجيو أجويرو حتى فى حال اختياره الانضمام لأحد المنافسين فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم فى نهاية الموسم.

وسيرحل أجويرو، الذى سجل 257 هدفا فى 385 مباراة وفاز بأربعة ألقاب للدورى الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزى مرة واحدة فضلا عن خمسة ألقاب لكأس رابطة المحترفين مع سيتى، عن الفريق عندما ينتهى عقده فى نهاية الموسم الحالى.

وأشارت تقارير صحفية إلى اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية والأجنبية بالمهاجم الأرجنتينى البالغ عمره 32 عاما.

وقال المدرب الإسبانى للصحفيين: «كلنا نتمنى له التوفيق. بالتأكيد أتمنى الأفضل لسيرجيو فى آخر سنوات مسيرته».

«سنكون سعداء بقراره والأفضل له ولعائلته ومسيرته. ما أفضله أنا هو ما يفضله. ما يفضله هو سيكون المفضل بالنسبة لى».