شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسى» صاحب كل الأرقام القياسية فى «برشلونة» على مر العصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتربع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد برشلونة الإسبانى، على عرش الأرقام القياسية المختلفة للنادى الكتالونى على مر العصور فى مشواره الحافل بالألقاب والإنجازات منذ عام 2004 حتى الآن، جاء آخرها تخطى تشافى هيرنانديز فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة فى تاريخ البلوجرانا بجميع البطولات، حيث سجل البرغوث ظهوره فى 769 مباراة بمختلف المسابقات مقابل 767 لنجم البارسا السابق. وأصبح ميسى يمتلك جميع الأرقام القياسية البارزة عبر تاريخ نادى برشلونة سواء الأكثر ظهورا فى المباريات بجميع المسابقات والأكثر تسجيلا للأهداف، بالإضافة إلى الأكثر تتويجا بالألقاب، ونستعرض فى التقرير التالى أبرز أرقام ميسى التاريخية مع البارسا.

يتصدر ميسى قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة فى تاريخ نادى برشلونة بجميع البطولات برصيد 769 مباراة منذ عام 2004 حتى الآن، متفوقا بفارق مباراتين عن القائد السابق تشافى هيرنانديز الذى سجل ظهوره فى 767 مباراة مع برشلونة بين عامى 1998 و2015.

يتربع ميسى على صدارة أفضل هدافى الفريق الكتالونى على مر العصور، حيث أحرز 663 هدفا خلال مشاركته فى 769 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، متفوقا بفارق كبير للغاية مع أقرب منافسيه سيزار رودريجيز الوصيف برصيد 232 هدفا مع برشلونة.

يعد ميسى أفضل الهدافين التاريخيين لمواجهات كلاسيكو الأرض بين فريقه برشلونة وغريمه التقليدى ريال مدريد، حيث سجل البرغوث 26 هدفا فى شباك الفريق الملكى.

يتصدر ميسى قائمة أفضل هدافى ديربى كتالونيا بين برشلونة وجاره إسبانيول برصيد 25 هدفا فى هذه المواجهات. يعتبر ميسى أكثر لاعبى برشلونة تتويجا بالألقاب فى تاريخ الفريق الكتالونى برصيد 34 لقبا متنوعا.

ويتصدر ميسى قائمة الأكثر فوزا بالليجا فى تاريخ برشلونة برصيد 10 ألقاب، كما يعد الأكثر فوزا بلقب دورى الأبطال مع البارسا برصيد 4 ألقاب متساويا مع الثنائى الأسطورى تشافى هيرنانديز وأندريس انييستا.

يتصدر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى قائمة اللاعبين الأكثر امتلاكا للأسيست فى تاريخ البلوجرانا برصيد 280 تمريرة حاسمة فى جميع المسابقات.